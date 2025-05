Conselice incendio in azienda agricola | uomo lievemente intossicato Salvati 160 tra mucche e vitelli

Un incendio devastante ha colpito questa mattina l'azienda agricola "Fucci Giacomo" a Conselice, in provincia di Ravenna, riducendo in cenere oltre 300 rotoballe di fieno. Un uomo è rimasto lievemente intossicato, ma fortunatamente 160 mucche e vitelli sono stati salvati. L'episodio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e limitare i danni.

Conselice (Ravenna), 25 maggio 2025 - Sono oltre 300 le rotoballe di fieno ridotte in cenere a seguito di un incendio divampato questa mattina all’interno del fienile della ‘Fucci Giacomo ’, azienda agricola (con l’ annesso caseificio ‘Boschetto Vecchio’ ) situata in via Coronella alle porte d i Conselice. Rogo - le cui cause sono in corso di accertamento -- che ha fatto crollare anche il tetto del fienile, distruggendo i pannelli solari installati sopra lo stesso. A fuoco anche due mezzi agricoli. Il tempestivo intervento di un uomo si è rivelato provvidenziale. In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco ha infatti ha provveduto a contenere le fiamme, prima che si estendessero all’adiacente stalla in cui sono ospitati circa 160 tra vacche e vitellini,  tratti tutti in salvo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Conselice, incendio in azienda agricola: uomo lievemente intossicato. Salvati 160 tra mucche e vitelli

