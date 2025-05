Confindustria | Orsini chiede un' Europa più rapida e competitiva

Confindustria, attraverso le parole del presidente Orsini, lancia un appello per un'Europa più rapida e competitiva. “Sono un europeista convinto, ma l'Europa deve cambiare”, sottolinea, evidenziando la necessità di un cambio di passo in un contesto di conflitti economici. Se l'Europa non si adatta alle dinamiche globali, rischia di essere stritolata dalle altre potenze che si muovono a una velocità superiore.

"Sono un europeista convinto, credo che il sistema Europa possa dare davvero tanto. Pero l'Europa deve cambiare". Perchè in un contesto di "conflitti economici", con le altre aree del mondo che si muovono "più velocemente", l'Europa rischia di esserr stritolata", avverte il residente di Confindustria, Emanuele Orsini, dall'appuntamento di chiusura del festival dell'Economia a Trento. "L'Europa "deve cambiare passo" ed "essere più rapida nelle decisioni. "Nel costruire risposte per l'industria non è veloce", evidenzia il leader degli industriali. "In alcuni capitoli rischiamo di perdere competitività e imprese che sono considerate in tutto in mondo eccellenti"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria: Orsini chiede un'Europa più rapida e competitiva

