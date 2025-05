Conferenza stampa Tudor post Venezia Juve | Abbiamo preso ciò che volevamo ma deve essere il punto di partenza Futuro prima del Mondiale per Club? È giusto che…

Nella conferenza stampa post-partita con il Venezia, Igor Tudor, allenatore della Juve, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando che tali successi devono essere considerati un punto di partenza per il futuro. Mentre la squadra si prepara per il Mondiale per club, Tudor ha commentato le sfide imminenti e le aspettative crescenti, enfatizzando l'importanza di continuare a lavorare con determinazione.

Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con il Venezia, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LA CRONACA DI VENEZIA JUVE QUALIFICAZIONE – «I ragazzi sono stati disponibili fin dal primo giorno, han lavorato sulle cose imposte dall'allenatore. Oggi c'era una partita difficilissima, visto in ballo cosa c'era. È stato bellissimo vedere i giocatori con i crampi alla fine...

