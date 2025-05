Conferenza stampa Di Francesco post Venezia Juve | Errori di inesperienza nel farci ribaltare Dispiace non aver raggiunto la salvezza

In conferenza stampa dopo la partita con la Juventus, Eusebio Di Francesco ha analizzato la sconfitta del Venezia, sottolineando gli errori di inesperienza che hanno portato alla rimonta avversaria. Il tecnico ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a raggiungere la salvezza, evidenziando le difficoltĂ della stagione. Le sue dichiarazioni, rilasciate dallo Stadio Penzo, sono un sincero riflesso delle sfide affrontate.

di Marco Baridon Conferenza stampa Di Francesco post Venezia Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 38ÂŞ giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Penzo) – Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con la Juve, valido per la 38ÂŞ giornata di Serie A 202425. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LA CRONACA DI VENEZIA JUVE RETROCESSIONE – «Tante domande non servono, siete anche un po' in difficoltĂ . Il dispiacere è grande per non aver raggiunto la salvezza davanti a un tifo straordinario, che oggi ha dimostrato grande maturitĂ . Tutti han cercato di dare il massimo per ottenere la salvezza, ce la siamo giocata fino alla fine commettendo anche ingenuitĂ ...