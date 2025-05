Condurre il Festival di Sanremo? Mi piacerebbe farlo bene e per farlo bene ci vuole qualche capello bianco | lo rivela Stefano De Martino

Stefano De Martino esprime il suo desiderio di condurre il Festival di Sanremo al meglio, sottolineando che per farlo ci vuole esperienza e saggezza. Durante il Festival della Tv di Dogliani, ha condiviso la sua prospettiva, evidenziando l'importanza di avere il senso della misura e la giusta maturità per affrontare un evento così prestigioso. Un sogno che, pur richiedendo ancora qualche capello bianco, rimane vivo nel suo cuore.

Stefano De Martino sul palco del Festival della Tv di Dogliani, in provincia di Cuneo, in merito alla possibilità di condurre il Festival di Sanremo ha dichiarato: “Io credo in una filosofia, quella di avere il senso della misura. Ora come ora Sanremo non è alla mia misura, a un certo punto o si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Speriamo che mi ingrandisca io, auguro a Sanremo di essere rilevante ancora per tantissimi anni. Ci vorrà un pò di tempo per ricoprire quel ruolo “. E ancora: “ Farlo tra due anni? Se mi avessero detto due anni fa che avrei fatto ‘Affari Tuoì mi sarebbe sembrata una utopia, allo stesso modo mi sembra una utopia pensare al Festival, ma magari mi autosmentisco come con ‘Affari Tuoì – ha aggiunto – Se potessi scegliere vorrei qualche anno in più, mi piacerebbe farlo bene e per farlo bene secondo me ci vuole qualche capello bianco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it