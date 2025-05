Condò sugli scudetti del Napoli | Se i primi due sono di Maradona i secondi due sono di…

Paolo Condò, in un editoriale su Sky, ha commentato il quarto scudetto del Napoli, sottolineando che i primi due sono stati conquistati grazie a Maradona, mentre i successivi due si devono al lavoro di De Laurentiis e alla squadra attuale. Ha lodato la gestione del club e il talento degli attuali giocatori, evidenziando come la vittoria sia il risultato di diverse ere di grande livello, ciascuna con propri protagonisti e contributi importanti.

Condò sugli scudetti del Napoli: «Se i primi due sono di Maradona, i secondi due sono di.» Nell’editoriale per Sky Paolo Condò ha commentato il successo del Napoli, per la 4a volta Campione d’Italia nella sua storia, riflettendo sul lavoro di De Laurentiis, per il giornalista principale protagonista degli ultimi due scudetti partenopei. PAROLE – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Condò sugli scudetti del Napoli: «Se i primi due sono di Maradona, i secondi due sono di…»

