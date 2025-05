Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento

Il concorso PNRR 2 per la scuola secondaria è giunto a una fase cruciale, con l'avvio delle convocazioni per le prove orali e pratiche. A partire da maggio, i candidati selezionati affronteranno questo importante step, seguendo la pubblicazione dei punteggi ufficiali. Il Decreto Direttoriale n. 3059/2024 segna un momento decisivo per il reclutamento di nuovi docenti, contribuendo al rinnovamento del sistema educativo.

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Altre letture consigliate

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento]

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Concorso Scuola Secondaria PNRR 2, prova pratica: valutazione e modalità di svolgimento [In aggiornamento]

Il Concorso per la scuola secondaria, ai sensi del DDG n. 3059/2024, introduce una prova pratica per alcune classi di concorso, affiancata da una prova orale.

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento]

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno pubblicando gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, indetto con il DDG n.

Approfondimenti da altre fonti

Seconda prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: si svolge il 12 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero

Segnala ticonsiglio.com: Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il Calendario della seconda prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti, che si svolgerà il 12 Giugno 2025. Ecco l'Avviso con le indicazioni del MIM in ...

Calendario prova suppletiva concorso PNRR 2 infanzia e primaria: si svolge l’11 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero

Si legge su ticonsiglio.com: Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario della prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti di scuola d'infanzia e primaria, che si svolgerà l'11 Giugno 2025. Ecco l'Avviso del MIM ...

Concorsi PNRR 2: prova scritta suppletiva l’11 e il 12 giugno 2025

Riporta flcgil.it: Con gli avvisi n. 117718 e n. 117720 del 22 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del merito fornisce il calendario della prova scritta suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti della scuola ...

Concorso Ordinario PNRR 2 - 2025: Come si individua la riposta corretta