Concorso docenti PNRR1 | ritardi ampliamento dei posti e priorità nelle assunzioni Pillole di Question Time

Durante il Question Time del 22 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo, si è discusso dello stato di avanzamento del Concorso Docenti PNRR 1. Temi centrali sono stati i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie, l'ampliamento dei posti e le priorità nelle assunzioni, evidenziando le criticità e le necessità di intervento per garantire un'efficace implementazione del piano scolastico.

Nel question time del 22 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata discussa una questione importante relativa allo stato di avanzamento del concorso docenti PNRR 1. Un focus particolare è stato posto sui ritardi nella pubblicazione delle graduatorie, sull’ampliamento dei posti disponibili e sulla gestione delle assunzioni. L'articolo Concorso docenti PNRR1: ritardi, ampliamento dei posti e “priorità” nelle assunzioni. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

