Tempo di lettura: 2 minuti Si è ufficialmente conclusa la fase a gironi della quinta edizione della Shalom WOMEN’S Soccer Cup 2025, il prestigioso torneo di calcio femminile campano disputato presso il Centro Sportivo Ariella di Paduli. Un evento che, anche quest’anno, ha messo in mostra il talento, la lealtà e la sportività di atlete determinate e appassionate. A conquistare l’accesso alla finalissima, in programma domenica 25 maggio alle ore 19:00, sono state il S. Antonio Abate e la S.S. Campobasso Calcio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conclusa la fase a gironi del 5° SHALOM WOMEN’S SOCCER CUP 2025: oggi le finali a Paduli.

