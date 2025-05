Conceicao ancora titolare? Il piano di Tudor per Venezia Juve | a cosa pensa il tecnico bianconero

Con poche ore alla sfida tra Venezia e Juventus, l’attenzione si concentra sul possibile undici di Tudor. Il mister bianconero valuta attentamente le scelte tattiche per affrontare la partita decisiva di questa fine stagione, con Conçeicao ancora in vetta come possibile titolare. Sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi nell’ultimo turno del campionato.

Conceicao ancora titolare? Il piano di Tudor per Venezia Juve: a cosa pensa il tecnico bianconero in vista della sfida in programma questa sera. Manca sempre meno alla sfida in programma questa sera tra Venezia e Juventus, partita valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Dopo essere partito dal primo minuto nella sfida vinta una settimana fa in casa contro l'Udinese, Francisco Conceicao è pronto a farsi carico della trequarti bianconera anche oggi: Tudor dovrebbe schierarlo dal primo minuto in coppia con Yildiz.

