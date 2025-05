Con le prime nomine Papa Leone tende la mano ai conservatori

Papa Leone XIV si avvicina ai conservatori nominando il cardinale Robert Sarah, ex prefetto della Congregazione per il Culto Divino, come suo inviato speciale al Santuario di Sainte-Anne-d'Auray. Questa scelta evidenzia una volontà di rafforzare i legami con le componenti più traditionaliste della Chiesa, sottolineando unorientamento conservatore e un’impostazione più ortodossa nel suo pontificato.

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Robert Sarah, ex prefetto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, come suo inviato speciale al Santuario di Sainte-Anne-d'Auray 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Con le prime nomine Papa Leone tende la mano ai conservatori

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV: il ritorno a Nicea dopo 1700 anni e il sogno dell’unitĂ

Papa Leone XIV torna a Nicea, dopo 1700 anni dal primo Concilio ecumenico, per un gesto senza precedenti che segna un forte richiamo all'unitĂ dei cristiani.

Papa Leone XIV, quando inizia il Pontificato: tutto sul rito che ha sostituito l’intronizzazione

Domenica 18 maggio segnerĂ l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, eletto l'8 maggio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Leone continua la riforma di Francesco: la prima nomina per la curia è suor Tiziana Merletti

Riporta repubblica.it: Sarà la nuova segretaria del dicastero per gli Istituti di vita consacrata. Affiancherà suor Brambilla, un’altra figura che era stata scelta da Bergoglio ...

La prima nomina curiale di Papa Leone XIV è di una donna: una suora segretario del Dicastero Vita consacrata

Scrive msn.com: La scelta in linea con le decisioni già prese dal suo predecessore Francesco L'articolo La prima nomina curiale di Papa Leone XIV è di una donna: una suora segretario del Dicastero Vita consacrata pro ...

Curia in rosa: Leone nella scia di Bergoglio. La sua prima nomina a ministro è una suora

Riporta msn.com: Il Papa assegna a Tiziana Merletti la guida del Dicastero che si occuperà anche di ordini e congregazioni religiose ...

The First Words of Leo XIV - THE FULL SPEECH