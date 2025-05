Con la viabilità in crisi e due eventi sportivi l’Alta Valdarda è bloccata

La viabilità dell'Alta Valdarda è in crisi, ostacolata da due eventi sportivi concomitanti che hanno provocato pesanti disagi agli abitanti. La situazione, ormai al collasso, richiede interventi immediati. Di seguito pubblichiamo l’intervento di Gian Francesco Tiramani, morfassino, che descrive le difficoltà vissute dalla comunità durante questo fine settimana e invita a riflettere su possibili soluzioni.

Viabilità in ginocchio ed eventi sportivi concomitanti. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del morfassino Gian Francesco Tiramani in merito alle difficoltà vissute dagli abitanti dell’Alta Valdarda in questo fine settimana. «L’Alta Valdarda fruiva, fino a qualche settimana fa, della strada... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Con la viabilità in crisi e due eventi sportivi l’Alta Valdarda è bloccata»

