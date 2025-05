Con il cuore nel nome di Francesco | un evento di speranza

"Con il cuore nel nome di Francesco" è un evento di speranza che unisce musica e solidarietà per aiutare chi è in difficoltà. Promosso ad Assisi, l’evento coinvolge personaggi come Carlo Conti e sfrutta il potere della musica per sensibilizzare e raccogliere fondi. Un'iniziativa che esalta i valori di solidarietà, speranza e comunione, dimostrando come l’arte possa diventare strumento di positiva trasformazione sociale.

Sabato 24 maggio alle 21.25 su Rai 1, “Con il Cuore nel nome di Francesco” sarà un evento benefico in diretta da Assisi, diretto dai Frati del Sacro Convento e condotto da Carlo Conti.

Stasera su Rai Uno va in onda la 23ª edizione di "Con il Cuore, nel Nome di Francesco", una serata benefica condotta da Carlo Conti da Assisi.

Il 24 maggio 2025 torna "Cuore nel nome di Francesco", l’evento benefico condotto da Carlo Conti con Lucio Corsi e Comacose.

