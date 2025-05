Comunità energetiche | il laboratorio verde incompiuto di Roma

...2020, a promuovere le comunità energetiche rinnovabili (CER), un laboratorio verde che punta a trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo energia. Queste iniziative non solo permettono un significativo risparmio in bolletta e dimuiscono le emissioni inquinanti, ma affrontano anche la povertà energetica, favorendo la solidarietà tra i cittadini. A Roma, questo progetto rappresenta un passo avanti verso un futuro sostenibile e inclusivo.

Evento "Le nuove Comunità Energetiche Rinnovabili tra transizione verde e PNRR"