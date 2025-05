Comunali test pre referendum L’affluenza cala ancora | 4389% alle 23

A Roma, il primo turno delle elezioni comunali si chiude con un'affluenza del 43,89%, in calo di quasi sei punti percentuali rispetto alle precedenti votazioni. L'interesse per questa tornata elettorale non sembra catturare l'attenzione degli elettori, che si preparano a un ballottaggio coincidente con il referendum dell'8 e 9 giugno. Il clima politico attuale solleva interrogativi sulla partecipazione e sul coinvolgimento della cittadinanza.

Roma, 25 maggio 2025 –?? Non scaldano i cuori degli elettori le elezioni comunali il cui primo turno si concluderà oggi e che vedrà il ballottaggio coincidere con la tornata referendaria dell’8 e 9 giugno. Ieri l’affluenza è stata in calo di quasi 6 punti percentuali, al 43,89%, rispetto ai dati (sempre riferiti allo stesso orario) dell’ultima tornata elettorale, quando erano andati a votare il 49,52% degli aventi diritto. L’affluenza viene seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum: “Penso che se si raggiungesse il quorum vinceranno i sì”, è la previsione del segretario della Cgil, Maurizio Landini, in prima fila a sostegno della campagna referendaria... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comunali, test pre referendum. L’affluenza cala ancora: 43,89% alle 23

