Comunali si vota in 122 città ma tutti gli occhi sono su Genova | focus su Salis pupilla del campo largo

Oggi si vota in 122 città italiane, ma l'attenzione è rivolta soprattutto a Genova, dove Salis rappresenta il campo largo. In questa tornata elettorale, oltre al capoluogo ligure, anche Matera, Ravenna e Teramo sono chiamate a scegliere i nuovi sindaci. Tra tensioni e un preoccupante astensionismo, il primo giorno di votazioni si avvia verso la conclusione, segnando un momento cruciale per la governance locale.

Matera, Ravenna, Teramo e Genova, sono i quattro capoluoghi che oggi sono chiamati alle urne per decidere il nuovo sindaco. Tra minacce di morte, schede scomparsa e un astensionismo dilagante si appresta a chiudersi il primo giorno di votazioni

