Comunali a Fontevivo e a Varano de' Melegari si vota per il sindaco

Alle urne per le elezioni comunali di Fontevivo e Varano de' Melegari, con un'affluenza al 18,80% e 20,11% rispettivamente alle ore 12. In provincia di Parma si sceglie il nuovo sindaco, con i candidati che si contendono il ruolo di primo cittadino. Continuano le operazioni di voto in un clima di grande attesa per conoscere i risultati di queste importanti consultazioni amministrative.

È al 18,80% (20,08%) l'affluenza, alle 12 nel primo giorno delle elezioni comunali a Fontevivo, dove si vota per il sindaco. A Varano de' Melegari, invece, è del 20,11% (17,05%). In provincia di Parma si vota per eleggere il primo cittadino. I candidati a Fontevivo sono Mariavittoria Rusca, per... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Comunali, a Fontevivo e a Varano de' Melegari si vota per il sindaco

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Amministrative, si vota il sindaco a Varano de' Melegari e Fontevivo

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota in cinque comuni dell’Emilia-Romagna, tra cui Varano de’ Melegari e Fontevivo, per eleggere sindaci e Consigli comunali.

Quirino De Santis eletto nella Consulta dei consiglieri comunali Anci Lazio

Quirino De Santis, assessore, annuncia con orgoglio la sua elezione nella Consulta regionale dei consiglieri comunali di Anci Lazio, avvenuta durante la recente conferenza dei consiglieri comunali presso l’hotel Imperiale di Guidonia Montecelio.

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni amministrative, alle 12 affluenza in regione al 12,49%. Ravenna all'11,89%

rainews.it scrive: Oggi in Emilia-Romagna in cinque Comuni si vota per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. Sono coinvolti circa 147mila elettori. Il dato dell'affluenza alle 12 a livello regionale è del 12,49% ...

Comunali, a Ravenna l'affluenza alle 12 è all'11,9%

Lo riporta msn.com: (ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - E' all'11,89% l'affluenza alle 12 nel primo giorno delle elezioni comunali a Ravenna, in lieve calo rispetto alla precedente votazione (12,87%) Ravenna è l'unico comune emil ...

Elezioni amministrative Emilia-Romagna 2025, si vota a Ravenna e in 4 comuni: la guida

Si legge su msn.com: Urne aperte a Ravenna, Varano de’ Melegari (Parma), Fontevivo (Parma), Bertinoro (Forlì-Cesena) e San Prospero (Modena): quando e cosa sapere ...

Consiglio comunale straordinario a Varano de Melegari