Comunali a Fontevivo e a Varano de' Melegari si vota per il sindaco

Oggi si svolgono le elezioni comunali a Fontevivo e Varano de' Melegari, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. L'affluenza alle urne alle 12 è del 18,80% a Fontevivo e del 20,11% a Varano. I candidati in corsa a Fontevivo includono Mariavittoria Rusca, mentre la competizione si intensifica in tutta la provincia di Parma.

È al 18,80% (20,08%) l'affluenza, alle 12 nel primo giorno delle elezioni comunali a Fontevivo, dove si vota per il sindaco. A Varano de' Melegari, invece, è del 20,11% (17,05%). In provincia di Parma si vota per eleggere il primo cittadino. I candidati a Fontevivo sono Mariavittoria Rusca, per... 🔗 Leggi su Parmatoday.it