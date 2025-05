Comunali 2025 i primi dati dell' affluenza in provincia di Foggia

Alle ore di mezzogiorno, i primi dati sull’affluenza alle urne nei comuni della provincia di Foggia per le elezioni comunali 2025 segnano un calo rispetto alle passate elezioni, attestandosi al 15,71% rispetto al 19,78% di due anni fa. Un trend che riflette, probabilmente, un coinvolgimento sotto le attese, evidenziando possibili sfide per le prossime ore di votazione e il futuro della partecipazione democratica locale.

A mezzogiorno, l’affluenza alle urne nei quattro comuni chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco si attesta al 15,71%. Alle passate elezioni (dati Eligendo), alla stessa ora, era pari al 19,78%. Cala, dunque, l’affluenza. Il dato si riflette un po’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Comunali 2025, i primi dati dell'affluenza in provincia di Foggia

