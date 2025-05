Como Inter il retroscena su Lautaro Martinez | il dettaglio che non è passato inosservato

Nelle ultime partite, Lautaro Martinez ha vissuto momenti difficili, osservando dalla tribuna o panchina. Tuttavia, il retroscena che non è passato inosservato riguarda il suo desiderio di tornare protagonista. Sabato a Monaco, il capitano nerazzurro avrà l’occasione di guidare l’Inter contro il PSG, alimentando la speranza di riprendere il cammino e dimostrare il suo valore.

Como Inter, le emozioni provate dal capitano nerazzurro nell'ultimo match: il retroscena. Nelle recenti partite, ha dovuto limitarsi a osservare i compagni dalla tribuna o dalla panchina. Tuttavia, sabato a Monaco, avrà il compito di guidare la squadra contro il PSG, con la speranza di portare l' Inter alla vittoria della Champions League. Lautaro Martinez ha cercato di incoraggiare i suoi compagni da fuori, ma non è stato sufficiente per rimontare contro il Napoli, dopo l'occasione mancata contro la Lazio. A Como, era uno dei più delusi per l'accaduto, come registrato da alcune telecamere. Ecco il retroscena evidenziato dal Corriere dello Sport di oggi.