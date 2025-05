Como altro no per Fabregas | ci ha provato anche la Roma

Il Como si conferma tra gli ostacoli principali nella corsa di Fabregas, che nel frattempo ha tentato di trasferirsi anche alla Roma. La richiesta del tecnico spagnolo di rinforzare il centrocampo trova ancora una volta un muro di fronte, questa volta dai giallorossi. Dopo la sconfitta contro l’Inter, la situazione si fa critica: il futuro di Fabregas sembra sempre più incerto, in attesa di una svolta.

Il Como alza ancora il muro per Cesc Fabregas, arriva un altro no per il tecnico spagnolo: questa volta alla Roma. La sconfitta contro l`Inter... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Argomenti simili trattati di recente

Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole

Cesc Fabregas sembra avviarsi verso l'addio al Como, con il Bayer Leverkusen in pole position. Dichiarazioni ambigue e silenzi preoccupanti alimentano le indiscrezioni di mercato, facendo tremare i tifosi.

Fabregas, no alla corte del Leverkusen: l'anno prossimo rimarrà al Como

Cesc Fabregas ha deciso di rimanere al Como, rifiutando l'interesse del Bayer Leverkusen. La leggenda spagnola, ormai figura centrale nella squadra, continuerà a guidare il club comasco nella prossima stagione, mentre il mercato allenatori si anima in vista della conclusione di un'intensa annata calcistica.

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro

Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Approfondimenti da altre fonti

Como, altro no per Fabregas: ci ha provato anche la Roma

Da msn.com: Il Como alza ancora il muro per Cesc Fabregas, arriva un altro no per il tecnico spagnolo: questa volta alla Roma. La sconfitta contro ...

Allenatore Roma, contatto con il Como per Fabregas: “no” del club lombardo

Scrive msn.com: Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club giallorosso avrebbe provato ad avere l'ok da parte dei lariani che, però, non vuole trattare per cedere l'allenatore spagnolo ...

Contatto per liberare Fabregas, ma il Como dice no

Si legge su ilromanista.eu: I giallorossi avrebbero provato ieri a capire i margini di trattativa per sottrarre il tecnico spagnolo al club lombardo, che però ha fatto muro ...

FABREGAS INCANTA MA LE BIG TACCIONO: PERCHÉ?#calcionews24 #como #fabregas