Commissione Parlamentare sicurezza e periferie lunedì la visita di Battilocchio

Lunedì 26 maggio, il Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, si recherà a Messina. La visita, motivata dai recenti episodi di violenza urbana, tra cui i fatti di Piazza Alfano, mira a esplorare le problematiche di sicurezza nelle aree periferiche e a valutare possibili interventi per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Lunedì 26 maggio, a seguito dei fatti di Piazza Alfano ed altri episodi di violenza urbana verificatisi nel Messinese, il Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, sarà in visita

Sicurezza, il sopralluogo della commissione parlamentare fa tappa a Bologna

La commissione parlamentare per la sicurezza ha recentemente visitato Bologna, una città che, come molte altre in Italia, affronta sfide significative come la violenza giovanile e il traffico di droga.

Commissione Periferie a Bologna, summit in Prefettura: “L’emergenza è la droga”

Bologna, 12 maggio 2025 – Si è tenuto presso la prefettura il summit della commissione parlamentare per le periferie, presieduto da Alessandro Battilocchio di Forza Italia.

Fitto: “Commissione Ue punta su nuove partnership per garantire sicurezza economica”

Fitto, membro della commissione UE, sottolinea l'importanza di nuove alleanze per garantire la sicurezza economica europea.

Barcellona P.G.: Domani la visita della Commissione Parlamentare sicurezza e periferie

98zero.com scrive: Domattina, Lunedì 26 maggio, a seguito degli incresciosi fatti di Piazza Alfano ed altri episodi di violenza urbana verificatisi in Città, ...

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Lo riporta radioradicale.it: Svolge l’audizione di Renata Sciachì, componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant’Egidio.

Periferie a rischio, commissione parlamentare in tour a Milano: “Sopralluogo serale in Centrale”

Secondo msn.com: Non è finita. Perché i componenti della Commissione parlamentare periferie alle 21.15 faranno un sopralluogo in uno dei luoghi più critici per la sicurezza milanese, l’area intorno alla ...

Alfonso Colucci - Commissione parlamentare sicurezza periferie