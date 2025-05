Cominciati i lavori a Casa Pasolini termineranno ad ottobre 2025

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro di "Casa Pasolini", l'iconica abitazione di Pier Paolo Pasolini a Roma. Questo progetto, che mira a rendere nuovamente fruibile al pubblico il luogo che ha ospitato il grande poeta e regista, si concluderà ad ottobre 2025. Situata in via Giovanni Tagliere, nel IV municipio e nelle vicinanze del carcere di Rebibbia, la casa sarà riportata alla sua storicità .

Termineranno ad ottobre 2025 i lavori che restituiranno alla fruizione del pubblico “Casa Pasolini”, la prima abitazione romana del poeta e regista, in via Giovanni Tagliere, nel IV municipio di Roma, a pochi passi dal carcere di Rebibbia. Lo ha reso noto il ministero della Cultura. Lavori a... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cominciati i lavori a Casa Pasolini, termineranno ad ottobre 2025

