Come vedere il bus scoperto per la festa scudetto del Napoli | come arrivare e dove parcheggiare

Scopri come partecipare alla festa scudetto del Napoli e goderti la sfilata sul bus scoperto! In questo articolo troverai tutte le informazioni utili su come arrivare al Lungomare, le indicazioni sui mezzi pubblici, le strade chiuse e i parcheggi convenzionati. Non perdere l’occasione di festeggiare insieme ai tifosi e alla squadra: continua a leggere per pianificare al meglio la tua giornata!

Come raggiungere l'area del Lungomare dove ci sarà la sfilata celebrativa del Napoli per la festa del quarto scudetto: mezzi pubblici, strade chiuse, sconti parcheggi...

