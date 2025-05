Come salvare i rari banteng gli ultimi bovini selvatici della Cambogia

In Cambogia, un branco di 16 banteng, tra i pochi bovini selvatici rimasti al mondo, è stato trasferito in un santuario protetto, lontano da bracconieri e deforestazione. Questa operazione, cruciale per la conservazione della specie, ha coinvolto l'uso di un elicottero per garantire la sicurezza e il successo del salvataggio. Un passo importante per preservare questi ultimi bovini selvatici e il loro fragile ecosistema.

In Cambogia è stato catturato e traslocato un branco di banteng, una rara specie di bovino selvatico a un passo dall'estinzione. Il gruppo, 16 animali in tutto, è stato trasferito in un santuario protetto da bracconieri e deforestazione. L'operazione, realizzata anche con l'aiuto di un elicottero, potrebbe essere ripetuta per traslocare altri branchi...

