Come Musica Contro Le Mafie sta aiutando l’arte a ripartire

"Musica contro le mafie" rappresenta un faro di speranza nel panorama artistico italiano, dove l'arte può riemergere e fiorire. In un contesto spesso segnato da ingiustizie e corruzione, questa associazione offre opportunità per creare con integrità e meritocrazia. È un esempio di come la musica possa diventare un potente strumento di cambiamento, promovendo la cultura e la legalità, e contribuendo a un futuro migliore per tutti.

In Italia c’è tantissimo da criticare, da migliorare e da eliminare, ma ogni tanto ci sono degli spiragli di luce, delle associazioni e dei contesti in cui si respira quello che nel resto dei posti manca: l’opportunità, l’opportunità di creare e di costruire con trasparenza e meritocrazia, spesso purtroppo assenti. Questo contesto è Musica contro le mafie, contest musicale, che ha sede e svolgimento a Cosenza, in Calabria, con direttore Gennaro De Rosa. Musica contro le mafie, o musica for change, è un concorso che prevede la scrittura di 7 brani, uno per ogni tema di sensibilizzazione sociale e di attualità (resistenza e democrazia, migrazione, diritti di genere, marginalità sociale, ambiente ed ecologia, cittadinanza digitale e lavoro e dignità), tutto questo all’interno di una residenza artistica, messa a disposizione dall’associazione, che grazie all’aiuto di autori, produttori e esperti, accompagna i ragazzi nel loro processo creativo, per una settimana... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Come Musica Contro Le Mafie sta aiutando l’arte a ripartire

