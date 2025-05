Come la birra artigianale conquista la Cina con i gusti di ciliegia e pesca

La birra artigianale sta conquistando la Cina, grazie ai gusti di ciliegia e pesca, diventando sempre più popolare. La Cina, la più grande industria produttrice di birra al mondo, ha visto una crescita significativa del settore artigianale, stimolata dallo sviluppo economico e dai mutamenti nelle preferenze dei consumatori. Questa tendenza indica un'evoluzione del mercato birrario cinese verso prodotti più raffinati e innovativi.

Quella cinese è la più grande industria di produzione di birra al mondo e in un contesto di questo tipo anche il settore della birra artigianale in Cina è cresciuto notevolmente, trainato dallo sviluppo economico e dalle mutevoli preferenze dei consumatori

