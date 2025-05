Come i cyber criminali sfruttano i brand più amati dalle famiglie

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il 15 maggio, Kaspersky ha analizzato come i cyber criminali sfruttano i brand più amati dalle famiglie, tra cui Disney e LEGO. La ricerca ha rivelato un preoccupante aumento dei tentativi di attacco, mostrando come i malintenzionati approfittino della fiducia verso questi nomi noti per ingannare gli utenti, evidenziando l’importanza di una maggiore consapevolezza e sicurezza online.

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, celebrata il 15 maggio, gli esperti di Kaspersky hanno analizzato le minacce informatiche che sfruttano i più famosi brand amati dalle famiglie, come Disney e LEGO. La ricerca ha rivelato un aumento costante dei tentativi di attacco... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Come i cyber criminali sfruttano i brand più amati dalle famiglie

