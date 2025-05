Come funziona la tecnica del foglio di carta per rubare telefoni al bar e al ristorante | due arresti a Milano

Due persone sono state arrestate a Milano per aver utilizzato la tecnica del foglio di carta per derubare i cellulari al bar e al ristorante. I ladri si avvicinavano ai tavoli, coprivano i telefoni con un foglio, distraevano i clienti e poi si impossessavano dei dispositivi. Un metodo ingegnoso e subdolo che ha portato all'arresto da parte della polizia nella zona Duomo.

Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato due ladri che stavano rubando un telefono in zona Duomo, a Milano, utilizzando la tecnica del foglietto di carta. Avvicinandosi ai tavoli con un pretesto, i malintenzionati coprono con un foglio di carta i cellulari, distraggono i clienti e riprendono il documento portandosi via anche i dispositivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come funziona la tecnica del foglio di carta per rubare telefoni al bar e al ristorante: due arresti a Milano

Leggi anche questi approfondimenti

Tentano di rubare uno smartphone con la “tecnica del foglio” ma finiscono in manette

Milano, 25 maggio 2025 – Due cittadini romeni, una donna di 27 anni e un uomo di 22, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rubare uno smartphone con la tecnica del foglio di carta.

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta”

Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Referendum 2025, agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede: ecco come funziona

In vista dei Referendum abrogativi del 2025, il Ministero dell’Interno ha annunciato importanti agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come funziona la tecnica del foglio di carta per rubare telefoni al bar e al ristorante: due arresti a Milano

Da fanpage.it: Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato due ladri che stavano rubando un telefono in zona Duomo, a Milano, utilizzando la tecnica del foglietto di carta ...

Carta - Cenni storici

Scrive skuola.net: Il termine "carta" deriva dal latino "charta" e originariamente indicava il foglio di papiro, utilizzato dal 3000 a.C. La pergamena, realizzata dalla pelle di animali come agnelli o vitelli ...

Col trucco della carta stagnola friggere non sarà più un dramma! Tutti lo stanno facendo, ho provato e funziona!

Da mammeincucina.it: Ti basterà un foglio di carta stagnola, il classico alluminio ed il gioco è fatto. Ora ti rivelo come devi utilizzarlo quando friggi. Risparmierai un sacco di tempo e fatica grazie a questo trucco che ...