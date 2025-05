Com’è andata la tappa di oggi al Giro d’Italia 2025 e la nuova classifica L’impresa di Verona la crisi di Roglic

Oggi, nella tappa 15 del Giro d’Italia 2025, Verona si conferma teatro di imprese straordinarie e drammatiche crisi. La Lidl-Trek affronta la gara senza Giulio Ciccone, vittima di una caduta, mentre Primož Roglic sembra in difficoltà, suscitando preoccupazione tra i tifosi. Scopriamo insieme come si è evoluta la classifica e quali sorprese ha riservato questa giornata di ciclomontagna.

Asiago, 25 maggio 2025 - La tappa 15 del Giro d'Italia 2025 si apre male per la Lidl-Trek, che come preannunciato ieri sera non presenta al foglio firma Giulio Ciccone, coinvolto nella caduta di ieri a Nova GoricaGorizia. La chiusura per la squadra statunitense, che sale dunque a 6 successi, è invece ottima grazie a Carlos Verona, il gregario di una vita che va in fuga e riesce a resistere ai tentativi di rimonta dalle retrovie, trovando la seconda vittoria in carriera. Fin dal Monte Grappa si infiamma la lotta degli uomini della classifica generale, per scatti e controscatti che proseguono anche sull'inedita successiva salita di Dori... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Com’è andata la tappa di oggi al Giro d’Italia 2025 e la nuova classifica. L’impresa di Verona, la crisi di Roglic

