Colpo al cuore dell' istruzione ladri svaligiano la scuola

Un grave colpo all’istruzione scuote la comunità di Visciano di Calvi Risorta, dove ignoti ladri hanno svaligiato la scuola “Montalcini”. Nella notte, hanno forzato l’ingresso, mettendo a soqquadro diverse aule e causando smarrimento tra studenti e insegnanti. Un gesto che scuote i retaggi di sicurezza e mette in evidenza la necessità di maggiori controlli per tutelare il patrimonio scolastico e l’educazione dei giovani.

Momenti di sconcerto nella comunità scolastica del plesso “Montalcini” di località Visciano di Calvi Risorta, parte dell’Istituto Comprensivo “Cales–Salvo D’Acquisto”. La scorsa notte ignoti si sono introdotti nella scuola, forzando l’ingresso e mettendo a soqquadro alcune aule. I ladri si sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Colpo al cuore dell'istruzione, ladri svaligiano la scuola

