Collovati | Il prossimo anno ci sarà una rivoluzione ecco su quali giocatori bisognerebbe puntare Vlahovic? Non si può sempre dare colpa all’allenatore Su Venezia Juve… – ESCLUSIVA

Fulvio Collovati, campione del mondo 1982, fa un’analisi esclusiva su Juventus e Venezia, anticipando una rivoluzione nel prossimo anno. L’ex difensore sottolinea l’importanza di puntare su giocatori chiave come Vlahovic, evitando di scaricare tutte le colpe sull’allenatore. In questa intervista, Collovati analizza le attuali dinamiche di mercato dei bianconeri e le sfide future da affrontare per risalire la china.

In esclusiva a .com è intervenuto il campione del mondo 1982, Fulvio Collovati. Ecco la sua analisi su Venezia Juve valida per la 37ª giornata di Serie A e sui principali temi di calciomercato bianconero. Cosa si aspetta da Venezia -Juventus? « Una squadra che si deve salvare non regalerà assolutamente nulla, poi la Juve il quarto posto se lo deve guadagnare, tutto lì. È chiaro che i bianconeri sono i favoriti perché come deve guadagnarsi il quarto posto la Juve, si deve guadagnare la salvezza anche il Venezia; per cui se metto a confronto le due squadre, i bianconeri sono favoriti però i lagunari sono una squadra che ultimamente hanno giocato bene, cioè hanno avuto meno di quello che probabilmente meritavano...