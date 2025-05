Collovati | Dalla Juve mi aspetto una rivoluzione punterei su questi calciatori

Fulvio Collovati, ex giocatore di fama, ha condiviso le sue aspettative riguardo alla Juventus in vista della prossima stagione. In un'intervista esclusiva a JuventusNews24, Collovati ha analizzato le potenziali mosse di mercato e ha suggerito su quali calciatori la societĂ dovrebbe puntare per una vera rivoluzione. Scopriamo insieme le sue opinioni sui reparti da rinforzare per riportare la squadra al vertice.

Le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore, sulle mosse della Juventus in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito Fulvio Collovati ha parlato in esclusiva a  del futuro della Juve in vista del calciomercato. In quale reparto pensa che la Juventus debba rinforzarsi nel prossimo mercato estivo? «Secondo me in tutti e tre i reparti, l’attacco ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Collovati: «Dalla Juve mi aspetto una rivoluzione, punterei su questi calciatori»

Scopri altri approfondimenti

Collovati: «Il prossimo anno ci sarà una rivoluzione, ecco su quali giocatori bisognerebbe puntare. Vlahovic? Non si può sempre dare colpa all’allenatore. Su Venezia Juve…» – ESCLUSIVA

Fulvio Collovati, campione del mondo 1982, fa un’analisi esclusiva su Juventus e Venezia, anticipando una rivoluzione nel prossimo anno.

Calciomercato Juve, l’Arabia e la Turchia sfidano i bianconeri per due grandi obiettivi: quell’aspetto può facilitare i club esteri. Novità importanti

Calciomercato Juventus: l’Arabia Saudita e la Turchia si preparano a sfidare i bianconeri per accaparrarsi due grandi obiettivi, Victor Osimhen e David Hancko.

Conte verso la Juve, rivoluzione De Laurentiis. Blitz Mourinho a Napoli

Il Napoli si prepara a un finale di stagione cruciale, con il pareggio contro il Genoa che ha reso tutto piĂą difficile.

Cosa riportano altre fonti

Collovati: “Juve? Manca la fase difensiva…”

Si legge su msn.com: Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Internews24: “Non me l’aspettavo. Si, è un campanello d’allarme. Pensiamo troppo alla tattica, alla ...

Collovati: "Udinese-Napoli, vi dico come finirà. Lukaku? C'è una crisi generale di bomber"

Secondo msn.com: Fulvio Collovati, ex campione del mondo con la ... il primo frutto di una rivoluzione: è vero che quando c'è la Coppa Italia si fanno cambiamenti, Conte però ha forse un po' esagerato".

Rivoluzione Juve: “Erede Allegri già scelto”

Lo riporta calciomercato.it: La Juve, ovviamente, si sta guardando intorno ed uno dei nomi principali è Thiago Motta”. “Rivoluzione Juve con Thiago Motta “Dalla Juve arrivano smentite – prosegue il giornalista del ...

Mastrangelo: "Disastro se la Juve vince la Champions, ma se non vince... E Simeone il 5 maggio..."