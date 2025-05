Cocker e Maine Coon potranno viaggiare in aereo? Ci sono nuovi limiti di peso ma l’ENAC non ha ancora fornito disposizioni precise a riguardo

Cocker e Maine Coon potranno presto viaggiare in aereo in cabina, grazie a nuove disposizioni dell’ENAC, anche se ancora non sono stati definiti i limiti di peso esatti. Dopo l’annuncio del ministro Matteo Salvini e le anticipazioni del Fatto Quotidiano, il 12 maggio è arrivata la delibera che permette il trasporto di animali medio-grandi. Tuttavia, nei dettagli, manca ancora chiarezza, mantenendo vivo l’interesse di proprietari e appassionati.

Come annunciato nei giorni scorsi dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, dal Fatto Quotidiano e da altre testate giornalistiche, il 12 maggio è arrivata l’attesa delibera dell’ENAC che consente alle compagnie di trasportare in cabina animali domestici medio-grandi. Ma finora, tanto entusiasmo e poche certezze. Davanti al gruppo di lavoro dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, coordinato dall’avv. Marco Di Giugno, e ai rappresentanti di Ita Airways, Airdolomiti, Skyalps, Aeroitalia e Neos, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha annunciato lunedì l’apertura a nuove regole per permettere a un maggior numero di passeggeri di portare con sé in cabina il proprio animale domestico anche se oltrepassa il peso finora consentito – a seconda delle compagnie, 7-10 kg trasportino compreso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cocker e Maine Coon potranno viaggiare in aereo? “Ci sono nuovi limiti di peso, ma l’ENAC non ha ancora fornito disposizioni precise a riguardo”

