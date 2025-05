clima boom di eventi meteo estremi in italia

Nel 2025, l'Italia sta vivendo un aumento record di eventi meteo estremi, con oltre 110 casi già registrati fino a metà maggio dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente. La crisi climatica accelera, portando a fenomeni sempre più intensi e frequenti. In questo contesto, è fondamentale comprendere quali siano gli eventi più ricorrenti e i rischi connessi, per promuovere azioni di mitigazione e adattamento efficaci.

La crisi climatica corre veloce anche in questo 2025. E aumentano sempre di più gli eventi meteo estremi: in Italia da inizio anno sono 110 (a metà maggio) quelli registrati dall’ Osservatorio Città Clima di Legambiente. Clima, quali sono gli eventi estremi più ricorrenti. Il nuovo messaggio viene diffuso da oltre 300 giovani attivisti e attiviste di Legambiente, oggi a Paestum (Sa). Gli eventi estremi in questo 2025 – spiega Legambiente – sono in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024 (84 eventi). Tra gli eventi meteo più ricorrenti da inizio anno ci sono allagamenti da piogge intense (34), danni da vento (23) ed esondazioni fluviali (14). 🔗 Leggi su Lapresse.it