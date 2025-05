Clean girl make up | gli indispensabili per un trucco perfetto

Il trend "clean girl makeup" sta conquistando TikTok e Instagram, valorizzando la bellezza naturale con un trucco sobrio e luminoso. Gli elementi chiave sono una pelle glow, gote rosate e un aspetto fresh e levigato. Se ancora non lo conosci, sicuramente avrai notato tante influencer che sfoggiano questo stile minimal e raffinato, un modo semplice e irresistibile per sentirsi al meglio ogni giorno.

L’ultima tendenza nata su TikTok e Instagram è quella del clean girl make up, un trend estetico che celebra la bellezza naturale, puntando su elementi ben precisi: un trucco naturalissimo, effetto skin glass e gote rosate bonne mine. Forse non ne hai ancora sentito parlare, ma di sicuro avrai visto i video e le foto di star come Hailey Bieber o Selena Gomez che inseguono questo ideale estetico fatto di cura della pelle e make up nude. Ricrearlo non è semplice come sembra, ma è necessario seguire alcuni step. Abbiamo chiesto a Federica Romano, esperta di estetica e make up, di portarci alla scoperta dell’ universo delle clean girl, per ricreare un trucco che sia favoloso e che sembri super naturale! Chi sono le clean girls... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Clean girl make up: gli indispensabili per un trucco perfetto

Scopri altri approfondimenti

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia

Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane.

007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan

Rosamund Pike rivive l'imbarazzante provino per il ruolo di Miranda Frost in "007 - La morte può attendere", nei cui frangenti le venne chiesto di spogliarsi.

Left-Handed Girl, Sean Baker torna a Cannes come co-sceneggiatore, produttore e montatore di un film delizioso

"Left-Handed Girl", il nuovo film di Shih-Ching Tsou, segna il ritorno di Sean Baker a Cannes come co-sceneggiatore, produttore e montatore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il look perfetto delle CLEAN GIRL: makeup, sneakers e bomberino. Gli abbinamenti da non perdere

Riporta sfilate.it: Clean Girl look tra moda e beauty: makeup naturale, bomber leggero e sneakers neutre. Il mix vincente che domina Instagram, TikTok e le sfilate. C’è un certo tipo di ragazza che sembra sempre a fuoco.

Clean girl make up: i prodotti giusti per un look naturale

Scrive msn.com: Natura, natura e ancora natura. Dalla green beauty al Clean Girl Makeup, i beauty look che rispettano pelle e ambiente e che al contempo mettono in risalto la bellezza naturale, in pieno stile ...

Minimal, chic e sempre in ordine: cosa serve davvero per lo stile “clean girl”

Da sfilate.it: Dallo stile di Rachel Green ai look ordinati di Rory Gilmore, la moda clean girl prende spunto dalla TV per raccontarsi.

Quick No Makeup Makeup Look | Clean Girl Makeup Tutorial | Soft Makeup Look | Be Beautiful #Shorts