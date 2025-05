Claudio Ranieri scherza nell’intervista TV dopo Torino-Roma | “Non dovevate permettervi”

Claudio Ranieri ha illuminato l'intervista con DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Torino, regalando momenti di leggerezza e ironia. Scherzando con Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, ex suoi successori, il tecnico ha rivelato il suo umorismo, dichiarando: "Non dovevate permettervi". Un'occasione per riflettere su un passato calcistico ricco di aneddoti e rivalità. Continua a leggere...

Il tecnico della Roma nell'intervista rilasciata a DAZN dopo la vittoria di Torino ha scherzato con due talent, Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, che hanno preso il suo posto tanti anni fa, il primo all'Inter, l'altro alla Juve... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Claudio Ranieri scherza nell’intervista TV dopo Torino-Roma: “Non dovevate permettervi”

