Claudia Ruffo sposa le nozze a Capri di una delle attrici più amate di Un Posto al Sole

Claudia Ruffo, amata attrice di "Un posto al sole", ha sposato Rocco Pierri a Capri, regalando ai fan momenti di gioia condivisi sui social. La cerimonia, svolta in una splendida cornice, ha attirato l’attenzione di molti, confermando l’amore della coppia. Un matrimonio da sogno che simboleggia un nuovo capitolo nella vita di questa stimata artista napoletana.

Claudia Ruffo di Un posto al sole, un matrimonio con vista su Napoli-Cagliari: tutti gli invitati davanti al televisore

Gli attori di Un posto al sole si sono ritrovati a Capri per le nozze di Claudia Ruffo. Spunta una tv con le immagini della sfida scudetto ...

VIDEO / Nozze in casa Inter, Acerbi sposa Claudia che si emoziona: "Vaff…, divertiamoci!"

Il sito ...

