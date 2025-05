Claudia Ruffo attrice di Un posto al sole si è sposata | l' arrivo a bordo di una barca

Il 24 maggio 2025, Claudia Ruffo, famosa per il suo ruolo di Angela Poggi in "Un posto al sole", ha celebrato il matrimonio con Rocco Pierri in un'atmosfera da sogno, a bordo di una barca. Scelta l’incantevole isola di Capri, la coppia ha dato vita a un fine settimana ricco di gioia e festeggiamenti, circondati da amici e familiari, per un evento indimenticabile.

Sabato 24 maggio 2025, Claudia Ruffo, nota al pubblico per il ruolo di Angela Poggi in Un posto al sole, ha detto "sì" a Rocco Pierri. La coppia ha scelto la suggestiva isola di Capri per celebrare l'evento. La festa si è svolta su due giorni: per un fine settinana all'insegna della gioia, della...

