Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez sempre in testa Francesco Bagnaia terzo a -72

Marc Marquez ha concluso la gara lunga del GP della Gran Bretagna al terzo posto e si è confermato in testa alla classifica piloti del Mondiale MotoGP: il fuoriclasse spagnolo può fare affidamento su 24 punti di vantaggio nei confronti del fratello Alex, mentre l'azzurro Francesco Bagnaia è terzo a -72. L'italiano Franco Morbidelli si conferma in quarta piazza, davanti al francese Johann Zarco, quinto, ed all'altro azzurro Fabio Di Giannantonio, sesto. Sale in settima posizione il vincitore odierno, Marco Bezzecchi, ora davanti al transalpino Fabio Quartararo, ottavo. CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo GP Gran Bretagna)