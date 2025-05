Classifica Giro d’Italia 2025 quindicesima tappa | Tiberi titanico Caruso guadagna Roglic crolla

Incredibili emozioni durante la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025, dove Tiberi ha brillato e Caruso ha guadagnato preziosi secondi, mentre Roglic ha subito una brusca caduta. La sfida si è accesa sul Monte Grappa, con un finale epico sulla salita di Dori, segnando un punto di svolta decisivo nella corsa. Scopriamo insieme i dettagli di questa tappa indimenticabile.

Fuochi d’artificio nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025, che ha dato un nuovo scossone alla classifica generale. La corsa si è infiammata sul Monte Grappa a 90 chilometri dal traguardo di Asiago e poi è definitivamente scoppiata sulla salita di Dori, dove ha avuto luogo il momento più importante della giornata: lo sloveno Primoz Roglic è andato in crisi e si è staccato dagli altri big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Diversi uomini hanno operato degli scatti e la maglia rosa Isaac Del Toro ha sempre risposto. Si è mosso anche un titanico Antonio Tiberi, che dopo la caduta di ieri ha perso un minuto e mezzo nelle battute iniziali della frazione, poi è rientrato in gruppo e si è fatto vedere nelle posizioni che contano, supportato da un encomiabile Damiano Caruso, sempre il migliore italiano in classifica: i due alfieri della Bahrain-Victorious hanno recuperato una posizione e ora sono rispettivamente sesto e settimo... 🔗 Leggi su Oasport.it