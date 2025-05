Classifica aggiornata Serie A LIVE | come cambia la posizione della Juve durante l’ultima giornata di campionato

La classifica della Serie A è in continuo cambiamento e l'ultima giornata di campionato si preannuncia decisiva per molti club, soprattutto per la Juventus. In questa sesta ed ultima giornata, i bianconeri si sfideranno contro il Venezia, cercando di consolidare la loro posizione. Scopri gli aggiornamenti live sulla classifica e i importanti verdetti che interesseranno il futuro della Juve e delle altre squadre coinvolte.

Classifica aggiornata Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della giornata 38 e la posizione aggiornata della Juve. Sei partite in contemporanea per questo ultimo turno di Serie A dove arriveranno tanti importanti verdetti. La Juve non deve sbagliare contro il Venezia per qualificarsi alla prossima Champions League: di seguito la classifica aggiornata in tempo reale. VENEZIA JUVE LIVE Napoli 82 Inter 81 Atalanta 74 Juventus 67 Roma 66 Lazio 65 Milan 63 Fiorentina 62 Bologna 62 Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 43 Cagliari 36 Verona 34 Parma 33 Lecce 31 Empoli 31 Venezia 29 Monza 19 TUTTI I RISULTATI DELLA GIORNATA 38 IN DIRETTA

