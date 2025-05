Classifica aggiornata Serie A FINALE | tutti i verdetti della stagione 2025 26

Nell'ultima giornata di Serie A, la stagione 2025-26 si chiude con emozioni e verdetti decisivi. La Redazione di JuventusNews24 offre una panoramica dettagliata della classifica aggiornata LIVE, con sei partite in contemporanea che definiranno le ultime posizioni. La Juventus trionfa contro il Venezia, assicurandosi un'importante qualifica. Scopri tutti gli aggiornamenti e le sorprese di questo epico finale di campionato!

Classifica aggiornata Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della giornata 38 e la posizione aggiornata della Juve. Sei partite in contemporanea per questo ultimo turno di Serie A dove arriveranno tanti importanti verdetti. La Juve vince contro il Venezia e si qualifica alla prossima Champions League: di seguito la classifica aggiornata in tempo reale. VENEZIA JUVE LIVE I verdetti dopo l’ultima giornata di Serie A Campione: Napoli;. Champions League: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus;. Europa League: Roma, Bologna;. Conference League: Fiorentina;. Retrocesse: Empoli, Venezia, Monza.. Napoli 82 Inter 81 Atalanta 74 Juventus 70 Roma 69 Fiorentina 65 Lazio 65 Milan 63 Bologna 62 Como 49 Udinese 45 Torino 45 Genoa 43 Verona 37 Cagliari 36 Parma 36 Lecce 34 Empoli 31 Venezia 29 Monza 18 TUTTI I RISULTATI DELLA GIORNATA 38 IN DIRETTA ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A FINALE: tutti i verdetti della stagione 2025/26

