La Civitanovese potrebbe presto cambiare proprietà, con un consorzio di imprenditori laziali interessato all'acquisizione delle quote societarie. La manifestazione di interesse potrebbe essere formalizzata già lunedì, segnando un possibile nuovo capitolo per il club. L'iniziativa, come anticipato, coinvolge imprenditori provenienti dal Lazio, attivi nel settore edile e altre attività, pronti a investire nel futuro della società calcistica.

Potrebbe essere formalizzata già lunedì una manifestazione di interesse per l’acquisizione delle quote societarie della Civitanovese. A presentarla, come già si era parlato nei giorni precedenti, sarebbe un non specificato consorzio di imprenditori provenienti dal Lazio, operanti nel campo edile e non solo con interventi portati avanti anche nell’ambito della ricostruzione privata del cratere sismico marchigiano. Queste sono le informazioni che trapelano in via ufficiosa e potranno essere confermate o confutate soltanto quando la realtà proponente uscirà allo scoperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese: possibile acquisizione da consorzio imprenditori laziali

