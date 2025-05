City Sports domani lo spareggio per rimanere in Serie B di padel

Domani alle 12, City Sports affronta lo spareggio decisivo contro Castellazzo (Parma) per mantenere la Serie B di padel. Dopo una stagione intensa, punteggi stretti e una vittoria netta contro Roma, i biancoblu si giocano la salvezza in questa finale play-out. Un match cruciale che determinerà il destino della squadra nella categoria, all’ultimo sforzo per restare tra le migliori.

Dopo una stagione altalenante e un percorso segnato da cinque sconfitte di misura (tutte per 2-1) e una preziosa vittoria per 3-0 contro Roma all'andata, il City Sports si prepara a giocarsi la salvezza (Serie B) nella finale play out - domani ore 12 - contro Castellazzo (Parma). Un confronto.

Un confronto decisivo, che vale un'intera stagione. A parlare è Sergio Tarquinio, direttore sportivo della squadra, ma anche uno dei giocatori più esperti

