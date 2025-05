Cittadinanza? Troppi ostacoli

Louise Bennett è a conoscenza del Referendum sulla cittadinanza, anche se non conosce i dettagli o la data. Ritiene che il tema sia molto importante e critica gli ostacoli attuali, come le lunghe tempistiche di cinque anni e altri ostacoli burocratici, che rendono difficile per gli stranieri ottenere la cittadinanza. È favorevole a una normativa più semplice e rapida, considerando che i troppi ostacoli penalizzano i diritti e le opportunità di chi desidera integrarsi nella comunità.

