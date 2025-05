Cittadinanza la stretta sugli oriundi Il deputato italo-argentino | Esclusi tanti connazionali

L’onorevole franco Tirelli, deputato italoargentino del Maie, ha espresso critiche sulla stretta sulla cittadinanza, che esclude molti oriundi italiani. Originario di Rosario, ha votato contro il decreto, nonostante faccia parte della maggioranza. La misura è vista come restrittiva, penalizzando i connazionali all’estero. Tirelli evidenzia le conseguenze di questa politica sulla comunità italiana all’estero, chiedendo un'attenzione maggiore per i diritti degli italiani nel mondo.

Roma, 25 maggio 2025 - Onorevole Franco Tirelli, classe 1965 da Rosario, Argentina, esponente del Movimento associativo italiani all’estero (Maie) nelle fila di Noi moderati, perché come eletti nelle circoscrizioni estere avete votato contro il decreto cittadinanza pur essendo parte della maggioranza? “Noi moderati non ha partecipato alla votazione e come rappresentanti del Maie abbiamo votato contro la conversione del decreto, perché un provvedimento importante come questo non si può fare in 60 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cittadinanza, la stretta sugli oriundi. Il deputato italo-argentino: “Esclusi tanti connazionali”

