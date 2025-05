Città in festa per la Coppa Italia | Giorno perfetto per tifare il Bologna | VIDEO

La città di Bologna è in festa per la Coppa Italia, un giorno perfetto per i tifosi. Migliaia di persone si sono unite in piazza per celebrare la storica vittoria, nonostante la recente sconfitta contro il Genoa. L'entusiasmo della tifoseria è palpabile, riflettendo la gioia per il trionfo di Roma. Scopri i momenti più emozionanti in questo video e registrati alla nuova sezione Dossier per ulteriori aggiornamenti!

Migliaia di persone si sono riversate in piazza per celebrare la vittoria della Coppa Italia del Bologna. La sconfitta per 1-3 contro il Genoa, arrivata ieri, non ha spento l'entusiasmo della tifoseria, ancora euforica per il trionfo conquistato a Roma.

Bologna, e' il giorno della grande festa per la Coppa Italia