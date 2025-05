Cinquantamila sudari in tutta Italia | I governi attuino le sanzioni

In tutta Italia, 50.000 sudari bianchi sono stati esposti per chiedere ai governi di attuare sanzioni contro Israele. Questo gesto simbolico, pari al numero di vittime palestinesi in quasi 600 giorni di offensiva sulla Striscia di Gaza, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere le istituzioni a intervenire. L’iniziativa continua per mantenere alta l’attenzione sulla crisi e chiedere giustizia e pace.

Cinquantamila sudari bianchi, tanti quanti le vittime palestinesi nei quasi 600 giorni di offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza, esposti dalle finestre e nelle piazze di tutta Italia. «Dobbiamo continuare . Cinquantamila sudari in tutta Italia: «I governi attuino le sanzioni» il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cinquantamila sudari in tutta Italia: «I governi attuino le sanzioni»

A Roma lenzuola bianche come sudari per Gaza

Scrive ansa.it: Anche a Roma singoli cittadini, associazioni, comitati di quartiere hanno aderito alla mobilitazione L'ultimo giorno di Gaza, la seconda dopo quella del 9 maggio, "L'Europa contro il genocidio". (ANSA ...

“Cinquantamila sudari per Gaza”, lenzuoli bianchi alle finestre per le vittime della guerra

Si legge su bologna.repubblica.it: BOLOGNA – Un lenzuolo bianco alla finestra o al balcone. O la scritta “Stop the war”. O ancora la bandiera della Pace. Tanti comuni stanno aderendo all’iniziativa “50.000 sudari per Gaza”, per ...

Lenzuola bianche per Gaza: giornata di mobilitazione in tutta Italia

tg.la7.it scrive: Lenzuola bianche come i sudari che avvolgono i corpi delle vittime della guerra a Gaza, sono state esposte oggi sui balconi, finestre, torri e monumenti in tutta Italia per dire basta alla strage di ...

