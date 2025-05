Cinevan alla decima edizione | Portiamo il cinema e le storie nei quartieri

CineVan alla decima edizione porta il cinema nei quartieri di Milano, creando momenti di incontro e socialità. L'iniziativa trasmette storie e film per rafforzare il senso di comunità, anche in zone lontane dal centro. Attraverso l’uso di schermi tra i palazzi, si promuove un ambiente di riposo, divertimento e dialogo tra residenti, contribuendo a rendere il quartiere un luogo di aggregazione e condivisione.

Milano – "Una casa deve essere un luogo in cui trovare riposo, tranquillità ma anche divertimento e una rete intorno", che può nascere o rafforzarsi pure grazie a uno schermo montato tra i palazzi dei quartieri lontano dal centro. Una fonte di storie attorno alla quale le persone si radunano e alimentano il loro essere comunità, mentre sognano grazie alle immagini del film proiettato. Anche in una metropoli. E, prima che quella narrazione inizi, si dà spazio alle vite di chi abita in quel micro cosmo.